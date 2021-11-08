مصدر: موسيماني طلب رحيل محمود متولي و«ربيعة» وضم مدافع جديد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على دعم صفوف الأحمر بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل الجهاز الفني أن المدرب طلب ضم مدافع جديد إلى قائمة المارد الأحمر، في ظل عدم رضاه عن الأداء الدفاعي خلال الفترة الماضية.

وأكّد المصدر أنَّ بيتسو موسيماني تشاور مع جهازه المعاون بشأن ضم مدافع جديد، ومن المقرر أن يبلغ الجنوب أفريقي طلباته إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف على قطاع كرة القدم، بعد عودته من بلاده، يوم 11 نوفمبر الجاري؛ إذ يقضي المدرب إجازة قصيرة مع أسرته، مستغلا التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بخوض مبارتي أنجولا والجابون، في تصفيات كأس العالم.

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