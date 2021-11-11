تعليم كفر الشيخ تبدأ تفعيل لجنة الحماية المدرسية لمحاربة الشائعات

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، برئاسة ​محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء تفعيل لجنة الحماية المدرسية بكافة مدارس المحافظة، لتوعية الطلاب بحرب الشائعات وخطورتها فضلا عن محاربة الظواهر غير الحميدة وتوعية الطلاب والتلاميذ بالمشاكل الحياتية في المجتمع.

تكثيف الأنشطة المدرسية لمحاربة الشائعات

وأضاف مصدر مسؤول بالمديرية، لـ«الوطن»، أن وزارة التربية والتعليم أرسلت كتابا دوريا يتضمن تفعيل اللجنة وتكثيف الأنشطة المدرسية التي ستتضمن محاربة الشائعات وتوعية الطلاب، في إطار تنشيط الوعي المجتمعي لمحاربة الشائعات التي تثير الرأي العام وتبث الخوف في نفوس الأهالي، مشيرا إلى تعميم الكتاب الدوري على الإدارات التعليمية الـ13 تمهيدا لتعميمها في المدارس من خلال الأخصائيين الاجتماعيين .

وتابع المصدر، أنه سيجري شرح الشائعات وأنواعها وكيفية تأثيرها على الأفراد في المجتمع، فضلا عن توعية الطلاب بعدم ترويج أي شائعات قبل التحقق منها من مصادرها الموثوقة، ليكونوا نواة لمحاربة الشائعات ونقل خطورتها لأسرهم.

توعية تلاميذ الابتدائي بخطورة التنمر

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك تركيزا على تلاميذ المرحلة الإبتدائية، خاصة توعيتهم بموضوعات التنمر والاختطاف والإجراءات المتبعة حال تعرضهم للتنمر أو الاختطاف، كما سيجري تنفيذ تجارب عملية في الطابور المدرسي وخلال حصص الأنشطة لتوعية التلاميذ والأطفال، فضلا عن محاولة توعية الأطفال برياض الأطفال بخطورة المفاهيم وتصحيح المغلوطة منها، بالإضافة إلى تعريفهم بمفهوم الشائعات وكيفية التصدي لها.