وكيل «تعليم كفر الشيخ» يحيل مدير مدرسة ومعلم للتحقيق

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة البستاوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، ومدرسة أبو العنين الإعدادية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددا على تفعيل دور المكتبة، ووجه بوضع جهاز حاسب آلي بالمكتبة إجراء عملية الفهرسة الالكترونية.

تفعيل دور التطوير التكنولوجي

كما شدد وكيل تعليم كفر الشيخ، على تفعيل دور التطوير التكنولوجي واستحداث المواد العلمية الجديدة، مثنيا على حضور الطلاب بالصف الثالث الإعدادي، كما وجه بتفعيل معامل العلوم، محذرا أمين المعمل من عدم نظافة المعمل بمدرسة البستاوي، كما وجه بالتعاون بين مديري مدرسة أبو العينين خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وكيل التعليم يتابع شرح المعلمين

كما تابع وكيل التعليم شرح المعلمين وناقش الطلاب فيما درسوه من موضوعات، وأدار حواراً مع الطلاب حول الموضوعات الدراسية.

وخلال جولته، قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تحويل مدير مدرسة الحمراء الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ومعلم التربية الرياضية للحقيق، لتغيب الأول عن المدرسة، والثاني لخروج عدد من الطلاب خارج المدرسة أثناء الحصة الخامسة.

فيما تفقد عدد من القيادات التعليمية بإدارة مطوبس التعليمية، اليوم مدرسة صلاح نافع للتربية الفكرية، وشددوا على توفير كافة سبل الراحة والأمان لأبنائنا الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، كما قام وكيل الإدارة وبرفقته رئيس قسم الأمن وموجه اللغة العربية بزيارة مدرسة مطوبس الثانوية بنين وحضور طابور الصباح في تواجد، ياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس حيث التنظيم الرائع فى طابور الصباح والآداء المتميز لطلاب المدرسة.