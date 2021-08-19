تعليم الخط العربي ضمن ورشتي عمل بجامعة كفر الشيخ  

نظمت ادارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، ضمن النشاط الصيفي 2021 ورشة لتعليم الخط العربي، كما نظمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب تدريب بعنوان «أهمية المشاركة‏ الطلابية في الأنشطة بالجامعات المصرية لطلاب الجامعة».

جامعة كفر الشيخ.. تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم والمستمر لتطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف ورشة تعليم الخط العربي إلى تعلم أشكال الحروف لأي نوع خط يختار دراسته، بالإضافة إلى أنواع من الخطوط «النسخ، الرقعة، الفارسي، الديواني، الكوفي».

تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية

كما يهدف التدريب تعريف الطلاب بأهمية المشاركة‏ في الأنشطة بالجامعات المصرية لتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية كافة حيث تعد الجناح الثانى لبناء شخصية الطالب الجامعى والمكمل لقاعات الدرس الأكاديمي، وتحفيز الطلاب على المشاركة المتميزة في الأنشطة التي تنظمه الجامعة والمنافسة مع الجامعات المصرية سواء ثقافية أو فنية أو رياضية .

وفي وقت سابق، شارك وفد جامعة كفرالشيخ ضمن ملتقى الأسر الطلابية والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان «ملتقى الأسر الطلابية المركزية - برنامج إعداد القادة - العام الأول»، وحصلت الجامعة على لقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية ممثلة في الطالب أحمد رجب الشناوى .

وتكون وفد الجامعة المشارك من الطالب أحمد رجب الشناوى كلية الذكاء الاصطناعي ، الطالب الهوارى منصور الهوارى كلية الطب، الطالبة أسماء طارق البنا كلية الزراعة، الطالبة روان محمد النحراوى كلية الألسن باشراف الادارة العامة لرعاية شباب جامعة كفر الشيخ ممثلة في محمود خليفة .