التجارة تختتم برنامجها التدريبي الأول للتعريف بـ«رد الأعباء التصديرية»

اختتم صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، أول برامجه التدريبية التي قدمها على مدار 3 أيام متصلة، لممثلي قطاع الصناعات الهندسية، حيث تناول البرنامج التدريبي التعريف بالصندوق وأهدافه والغرض من إنشائه وإجراءات التسجيل في الصندوق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتعريف مجتمع الأعمال بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

البرنامج الجديد للمساندة التصديرية

وقالت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إنّ التدريب يستهدف رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال والمصدرين بتفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق.

شرح برنامج رد الأعباء

وأوضحت الوصال أنّ البرنامج تناول قواعد الصرف والمراجعة المتبعة والتعريف ببرنامج الصناعات الهندسية والمستندات المطلوبة لرد الأعباء التصديرية والبنود المستفيدة في القطاع، وكيفية حساب نسبة رد الأعباء، وشرح مجموعة من الإجراءات المحاسبية التي تتم لكل شركة في الصندوق، من حساب للضرائب والاستقطاعات والدمغات، والضوابط والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حال مخالفة القواعد.

وأضافت أنّ البرنامج التدريبي شهد الرد على أسئلة المتدربين وسماع مقترحاتهم، للوصول إلى أفضل نتائج مستقبلية، موضحة أنّ الصندوق سيستمر في تقديم البرامج التدريبية للقطاعات التصديرية المختلفة خلال الفترة المقبلة، للتعريف بجميع تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.