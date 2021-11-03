صندوق تنمية الصادرات يصدر 721 شهادة بإجمالي مساندة 1.7 مليار جنيه

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّ صندوق تنمية الصادرات أصدر 721 شهادة لـ700 شركة مصدرة، بإجمالي مساندة بلغت مليار و788 مليون جنيه، وبصافي مليار و625 مليون جنيه، بعد استقطاع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين.

دور صندوق تنمية الصادرات

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، بحسب بيان عنها، أنّ إتاحة المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أنّ رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق، سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

مبادرة السداد الفوري

يذكر أنّ مبادرة السداد الفوري، أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورا، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، ما يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.