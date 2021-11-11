«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي لارتداء النقاب بعد مطالبة «الشوباشي» بتجريمه

أثار إعلان الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن نيتها لتقديم مشروع قانون لمناقشته بالمجلس، يمنع ويجرم ارتداء النقاب، تساؤلات حول حكم ارتداء النقاب، وما هو رأي جمهور الفقهاء في ذلك؟، وهو الأمر الذي أجابت عليه دارالافتاء.

النقاب ليس فرضًا

وأصدرت دار الافتاء في حملتها «اعرف الصح» فتوى تؤكد فيها أنه لا صحة لوجوب ارتداء النقاب في الإسلام، مؤكدة أن النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة؛ فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.

وأوضحت أن جمهور الفقهاء يرون أن النقاب ليس فرضًا على المرأة، وأنه إذا لم ترتد المرأة النقاب فلا حرج عليها ولا حرمة عليها، ولو أرادت ارتداؤه فالأمر إليها، كما يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة طالما أنها في مأمن.

رأي جمهور الفقهاء في ارتداء النقاب

وأكدت أن جمهور الأمَّةِ أكدوا أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، إذ فسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

وبيّنت «الإفتاء» أن الخمارُ هو غطاءُ الرأسِ، والجيبُ هو فتحةُ الصدرِ من القميصِ ونحوه، فأمر الله تعالى المرأةَ المسلمةَ أن تغطِّي بخمارِها صدرَها، ولو كان سترُ الوجهِ واجبًا لصرَّحت به الآية الكريمة.

واستشهدت بما جاء من السنَّة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدمِ وجوبِ سترِ الوجهِ والكفين»