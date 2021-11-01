أخبار الفيوم اليوم.. شاب يرتدي النقاب للتسلل داخل مدرسة والعثور على رضيع أمام مسجد

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدتها محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها ما شهده مركز إطسا، حين تم الإمساك بشاب يرتدي نقابا داخل مدرسة للبنات خلال محاولته التحرش بالفتيات، وتخويف مدير مدرسة وترويعه للتلاميذ قائلاً إنّ «المدرسة فيها عفاريت»، مما تسبب في حالة من الهلع والفزع لدى الطلاب، بالإضافة إلى حالة من الحزن سيطرت على سكان حي الجامعة بعدما عثروا على طفل حديث الولادة ملفوف بقماش أبيض وملقى بجوار مسجد وبجواره شنطة بها لبن وحفاضات وملابس، وجرى إيداعه في إحدى دور الرعاية.

ضبط شاب تسلل داخل مدرسة متنكرا في زي حريمي

تمكنت إدارة مدرسة الغرق الثانوية التجارية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، من ضبط شاب يرتدي ملابس نسائية ونقابا، وتسلل داخل المدرسة ليتحرش بطالبات المدرسة، فيما شكت فيه الطالبات، وأبلغن مشرف الدور الذي تمكن من الإمساك به، وجرى الإتصال بالنجدة، وتحرير محضر بالواقعة، وحبس الشاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

«عفاريت» تثير الرعب داخل مدرسة بالفيوم

حالة من الفزع والرعب بين تلاميذ مدرسة قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما قال مدير المدرسة للطلاب، إنّ المدرسة «فيها عفاريت وهنطلعها»، حيث كان يرغب في عقد اجتماع موسع مع المدرسين والعاملين والموظفين بالمدرسة، وأراد إخلاء المدرسة بسرعة من الطلاب فمازحهم قائلاً بأنّ المدرسة فيها عفاريت، فيما قامت إدارة إطسا التعليمية بإحالة الواقعة للتحقيق.

مدرس يمنع تلميذة من دخول الحمام

تسبب مدرس بمدرسة الرواشدية الابتدائية بمركز يوسف الصديق، في إصابة طفلة بحالة نفسية سيئة، حيث طلبت «ملك.ح.ح»، التلميذة بالصف الثاني الابتدائي، من المدرس عدة مرات ورفض المدرس أن يسمح لها بدخول الحمام، فلم تتمكن من السيطرة على نفسها وتبولت وتبرزت على نفسها واتسخت ملابسها، ولم تتمكن من الخروج من المدرسة في الموعد بل انتظرت ساعتين عقب خروج الطلاب، ثم ذهبت إلى منزلها حتى لا يتنمر عليها زملاؤها.

العثور على رضيع حديث الولادة أمام مسجد

عثر أهالي حي الجامعة بمدينة الفيوم، على طفل حديث الولادة ملفوفا بقماش أبيض، وملقى أمام حائط مسجد، وبجواره شنطة بها لبن وبامبرز وملابس ومستلزمات أطفال، وجرى الاتصال بشرطة النجدة التي حضرت واصطحبت الطفل إلى المركز الطبي الحضري بالحادقة، ثم جرى إيداعه في إحدى دور الرعاية، وتفرغ قوات الأمن كاميرات المنطقة المحيطة لمعرفة هوية من تخلص من الطفل.