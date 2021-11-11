سعر القمح 2022 بعد قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

يبحث المواطنون وخاصة فئة الفلاحين عن سعر القمح 2022، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي بموسم 2021 / 2022، وجاء تحديد سعر أردب القمح وفقًا لمتوسط أسعار دراسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأيضًا وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووفق تكاليف الفدان ومتوسط الأسعار العالمية.

سعر القمح 2022

وحدد مجلس الوزارء سعر القمح في موسم 2021/2022 بقيمة 820 جنيها للأردب، وذلك بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وكان ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي يحضره أعضاء المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن إعلان سعر استلام أردب القمح قبل الزراعة قرار مهم جدًا، ومن خلاله يعرف الفلاح سعر التوريد، خاصة أن زيادة الأسعار عن العام السابق تشجع الفلاح على الزراعة، وزيادة المساحة المزروعة.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أنه يأمل أن تزيد مساحة القمح المزروعة إلى 3.8 مليون فدان، حيث أن مساحة القمح المزروعة حاليًا هي 3.4 مليون فدان قمح، وذلك في إطار توقعاته أن هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي سيجعل هناك فرقا في المساحات المزروعة من القمح ويكون له صدى جيد بين الفلاحين.

فوائد القمح للجسم

يذكر أن القمح له فوائد عديدة على الجسم، أبرزها أن حبوب القمح مصدر جيد لفيتامينات «بي»، التي تزيد مستويات الطاقة في الجسم، وذلك وفق موقع «ويب طب»، كما أنها غنية بالكربوهيدرات، وأيضًا تساهم في حماية المرارة من الحصى لأن تناولها بانتظام يعمل على إبطاء عملية الهضم والتخفيف من العصارات الصفراوية التي تساهم كثرتها في تكوين حصى المرارة، كما أنه غني بالمغنسيوم، وله دور كبير في السيطرة على مستويات السكر في الدم.