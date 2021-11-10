وزير الزراعة يبحث مع سفير هولندا سبل تعزيز نظم الغذاء المستدام والآمن

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير هان سخابفلد سفير هولندا بالقاهرة، وعدد من ممثلي الهيئات والشركات العاملة في قطاع الزراعة المصرية والهولندية، في حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

القيادة السياسية وجهت بتعزيز نظم الغذاء المستدام

استعرض القصير، توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز نظم الغذاء المستدام والآمن في مصر، وذلك استناداً على مخرجات قمة نظم الغذاء المستدام، مع توسيع قاعدة المصريين المستفيدين من نظم غذائية صحية ومستدامة وخاصة في المناطق الريفية.

كما أوضح أنَّ استيراتيجية وزارة الزراعة تعتمد على 4 محاور رئيسية وهي: التوسع الأفقي وذلك باستصلاح وإضافة 4 ملايين فدان رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من ندرة الموارد المائية، والتوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستيراتيجية والصحة النباتية والحيوانية والسمكية فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات البنكية لتسهيل الاقراض والمرتبطة بالسياسة الزراعية المصرية.

التغيرات المناخية أبرز التحديات التي تواجه الزراعة

كما أشار القصير، إلى عدد من التحديات الأخرى التي تؤثر على قطاع الزراعة مثل التغيرات المناخية وآثارها علي هذا القطاع الهام في العديد من الدول في ضوء الإعداد لعقد «قمة المناخ -COP27» بشرم الشيخ العام المقبل، كما عرض بعرض الأهداف المرحلية لوزارة الزراعة من حيث التوسع الرأسي والأفقي وتطبيق أعلى معايير السلامة وجودة الغذاء ودعم المزارعين في مواجهة التحديات البيئية.

وفيما يتعلق بالصحة والصحة النباتية، أشار القصير، إلى أن الوزارة بها معامل مرجعية تعمل على التأكّد من تصدير منتجات زراعية متطابقة مع تشريعات الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أنَّ منظمة الصحة الحيوانية الدولية اعتمدت نحو 30 منشأة الخالية من أنفلونزا الطيور وذلك لتصدير الدواجن وتطبيق اشتراطات الاتحاد، كما تعمل الوزارة على فتح الأسواق الجديدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية للدول الأوروبية وفتح آفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

منظمة الصحة الحيوانية الدولية اعتمدت 30 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور

وأشار القصير، إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تلعب فيها وزارة الزراعة دوراً مهمًا لتنمية المناطق الريفية لاسيما القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار العمل على توفير حياه أفضل لكل فئات الشعب، موضحاً أنَّ هناك عدد من الأنشطة والمشروعات القومية التي يتمّ تنفيذها على مستوى القرى بجميع محافظات مصر كتبطين الترع وتطوير أنظمة الري لاستخدام الري الحديث.

«حياة كريمة» تلعب دورا مهمًا لتنمية المناطق الريفية

كما ألقى القصير، الضوء على الطفرة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات السبع الماضية، والدور الكبير الذي يلعبه مركز البحوث الزراعية في إستباط جديدة من خلال العمل علي البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر ويمكن للجانب الهولندي أن يتعاون مع المركز في هذا المجال.

كما أكّد أنَّه في إطار تطوير التشريعات الزراعية والتي من شأنها تحسين مناخ الاعمال في مصر وزيادة ثقة المستوردين للمنتجات المصرية، فقد طورت وزارة الزراعة عدد من التشريعات والقوانين في مجال الصيد والرقابة على المنشآت وقانون خاص بالزراعة العضوية.

واستمع وزير الزراعة إلى ممثلي الشركات المشاركة في الاجتماع، ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، والعمل على دراستها وحلها.

من ناحيته، أكّد السفير الهولندي هان سخابفلد، أنَّ الجانب الهولندي يركز على الابتكار في الزراعة ويمكن التعاون في مجال الأمن الغذائي وذلك عن طريق تحليل الفجوات الموجودة في السلسلة الغذائية وتحديد التحديات وفرص التعاون المستقبلي.حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري وبعض قيادات الوزارة