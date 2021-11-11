الأهلي يعود للتدريبات بدون 14 لاعبا

يغيب عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقرر انطلاقه عصر اليوم، 14 لاعبًا، بسبب الأجندة الدولية والإصابات المختلفة التي ضربت بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، وحالت دون وجودهم في المباريات الأخيرة على المستوى المحلي والأفريقي، حيث توقفت تدريبات الأهلي بعد مباراة المارد الأحمر مع نادي الزمالك التي أٌقيمت الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بـ5 أهداف مقابل 3.

ومن بين الغائبين عن الأهلي، السباعي: محمد الشناوي، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، بسبب انضمامهم إلى المنتخب الوطني الذي يستعد لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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