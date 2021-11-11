منح تدريبية للطلاب والمديرين ورجال الأعمال.. اعرف الأسعار وطرق التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، عن مد فتح باب التسجيل لـ 1000 منحة تدريبية على مستوى مصر والدول العربية في إعداد القادة، بأسعار رمزية.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بالمنح والعمل على تطوير ذاتهم وخبراتهم، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل هذه المنح التدريبية، وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل منح تدريبية من وزارة الشباب والرياضة

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المنح أونلاين باستخدام (ms teams) خلال الفترة من 13 نوفمبر إلى 17 نوفمبر 2021 من الساعة 6 إلى الساعة 10 مساءا، وينتهي التقديم غدًا الجمعة بعد ما كان المقرر له يوم أمس الأربعاء الموافق 10 نوفمبر.

خطوات التسجيل في المنح التدريبية المقدمة من وزارة الشباب وأسعار الاشتراك

تصل قيمة رسوم المنح التدريبية إلى 500 جنيه للمصريين، وتبلغ قيمة الرسوم لغير المصريين 150 دولار.

طرق سداد رسوم المنح التدريبية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة

ويكون السداد عن طريق البنك الأهلي المصري، وللتحويل بالجنيه المصري

IBAN No/ EG460003000930702754802000190

ACCOUNT NO / 0093070275480200019

ومن أجل التحويل بالدولار الأمريكي

IBAN NO / EG220003000930602754802000190

ACCOUNT NO / 0093060275480200019

أو عن طريق الحوالة البريدية علي الرقم القومي التالي 27202080103038، أو يمكن التسجيل عبر الرابط الإلكتروني من هنا.

أهداف المنح التدريبية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة

تستهدف المنح التدريبية المقدمة من وزارة الشباب عدة فئات وقطاعات منها «رجال الأعمال، والمديرين على مختلف مستوياتهم، رؤساء الأقسام والموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى طلاب الجامعات وطلبة الدراسات العليا».

وتعمل المنح على تدريب تلك الفئات على القيادة واكتساب مهارات القيادة باحترافية والقدرة على توجيه من حولك لاكتساب مهاراتهم.