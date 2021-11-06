منح تدريبية من وزارة الشباب والرياضة.. كيفية التقديم والأسعار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، المتمثلة في (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب)، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، فتح باب التسجيل لـ 1000 منحة تدريبية على مستوى مصر والدول العربية في إعداد القادة، بأسعار مخفضة

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، أن هذه المنح التدريبية سيتم تنفيذها «أون لاين» باستخدام (ms teams) خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري إلى 17 من الشهر ذاته، بداية من الساعة 6 إلى 10 مساء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل هذه المنح التدريبية المقدمة من وزارة الشباب، وفق ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل منح تدريبية من وزارة الشباب والرياضة

تستهدف المنح التدريبية فئات: «رجال الأعمال، والمديرين على مختلف مستوياتهم، رؤساء الأقسام والموظفين في القطاعين العام والخاص، طلاب الجامعات وطلبة الدراسات العليا»؛ من أجل تدريبهم على القيادة واكتساب مهارات القيادة باحترافية والقدرة على توجيه من حولك لاكتساب مهاراتهم.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بالنسبة للأشخاص الراغبين في التقدم لهذه المنح التدريبية، من خلال الضغط على هذا الرابط والتقديم من خلال الضغط هنا.

خطوات التسجيل في المنح التدريبية المقدمة من وزارة الشباب وأسعار الاشتراك

تصل قيمة الرسوم للاشتراك في المنح التدريبية إلى (500 جنيه للمصريين ولغير المصريين 150 دولار).

وهناك عدة طرق لسداد الرسوم، فيمكن السداد عن طريق البنك الأهلي المصري للتحويل بالجنيه المصري

IBAN No. / EG460003000930702754802000190ACCOUNT NO / 0093070275480200019

للتحويل بالدولار الأمريكي

IBAN NO / EG220003000930602754802000190ACCOUNT NO / 0093060275480200019•

أو عن طريق الحوالة البريدية علي الرقم القومي التالي 27202080103038.

يرجى العلم أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021.