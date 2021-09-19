بالتعاون مع الوكالة الألمانية.. منح وبرامج تدريبية للفتيات المصريات

تشغل قضايا المرأة المصرية أولويات الدولة في الآونة الأخيرة، حيث رصدت البيانات الإحصائية عدد الأسر التي تمثل السيدات مصدر الدخل الرئيسي لها بقرابة 33%، الأمر الذي دفع الدولة إلى تضمين هذا المحور الحيوي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

وأولت الدولة اهتمامًا بالغًا بقضايا المرأة، خاصة تلك المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركتها في العمل، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة لها لتصل إلى 63%‏ مع توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والسيدات المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وقالت شركة هنكل العالمية، إن ملف المرأة حظي باهتمام كبير وبادرت الشركة بالمشاركة في مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية الداعمة للمرأة لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية قدرتها ومهارتها وبالتالي توفير دخل ثابت لها ولأسرتها، وركزت جهودها لدعم المرأة بالعمل على محورين، أولهما هو إصقال مهارات السيدات التعليمية والحرفية وتشجيعهن على اكتشاف إمكاناتهن المتنوعة في مختلف الوظائف نحو الارتقاء بمستوى معيشتهن، وثانيهما هو توفير بيئة عمل آمنة للمرأة تمنحها الشعور بالتقدير وتعزيز مفهوم تكافؤ الفرص والمساواة والدمج. وتجسدت مساعي هنكل مصر خلال 2020/2021 في ثلاثة برامج مثمرة تبشر بالمزيد من النجاحات في مجال تمكين المرأة المصرية في الأعوام المقبلة.

تأهيل الفتيات على استخدام أحدث الحلول التقنية والرقمية العالمية

وتعاونت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مع الشركة الألمانية، في برنامج ProGirls والذي يهدف إلى تشجيع الفتيات في مصر على اكتشاف ميادين عمل جديدة كالعلوم، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وساهمت الشركة في إعداد خطة تدريبية عالية المهنية مصممة خصيصًا للمشاركات التي تتراوح أعمارهن ما بين الـ 14 والـ17 عامًا لتأهيلهن على استخدام أحدث الحلول التقنية والرقمية العالمية وتدريبهن وسط بيئة عمل متعددة الجنسيات والثقافات تساعدهن على اكتساب المزيد من المهارات التي تمكنهن من الالتحاق بسوق العمل والحصول على أفضل الوظائف.

وقالت إنها وفرت منحًا لخريجات كلية الهندسة في مختلف الجامعات المصرية الفرصة للحصول على خبرة عملية متميزة في بداية مسيرتهن المهنية، إذ توفر لهن فرص تدريبية لمدة عام في مصانع الشركة بمحافظة بورسعيد ومدينة السادس من أكتوبر، ومنذ بدء هذا البرنامج في عام 2020، تدربت 6 مهندسات حديثي التخرج في مصنع بورسعيد، وفي نهاية التدريب تم تعيين ثلاثة منهن بدوام كامل، كما تدربت 3 مهندسات في مصنع السادس من أكتوبر، وتم تعيين إحداهن بدوام كامل.