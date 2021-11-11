رئيس الشهر العقاري: لا ارتباط بين سداد الضريبة وتسجيل الوحدة السكنية

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديل قانون الشهر العقاري شهد فصل الضريبة العقارية عن إجراءات التسجيل الوحدة السكنية، وكان هذا الأمر أحد أهم معوقات التسجيل، فلا يوجد أي ارتباط بين أداء الضريبة وإجراءات التسجيل.

من ينفذ إجراءات التسجيل لا يطلب منه أداء الضريبة

وأضاف «ياقوت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، اليوم الخميس، «من ينفذ إجراءات التسجيل لا تطالبه مصلحة الشهر العقاري بأداء الضريبة»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تم بالتنسيق بين مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل، شملت خطوات أساسية هدفها تيسير إجراءات تسجيل العقارات.

القانون الجديد يبسط إجراءات نقل الملكية

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هدف مشروع القانون الجديد تبسيط إجراءات نقل الملكية، فتم دمج مرحلتي المقبول والمشروع التي كانت تستغرق أشهر في مرحلة واحدة وتم الاكتفاء بمرحلة الشهر فقط، كما وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فقد كانت إجراءات التسجيل تصل إلى عام أو عامين، لكن السقف الزمني الجديد لن يتجاوز 30 يوما.

استحداث مواد جديدة أدخلت آليات جديدة لنقل الملكية

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أنه جرى استحداث مواد جديدة أدخلت آليات جديدة لنقل الملكية بخلاف الأوراق الموجودة في أحكام القانون 114، حيث أزال كل ما هو متعلق بالحلقات العرفية لنقل الملكية، فإذا كان طالب الملكية يملك سببا صحيحا وحيازة هادئة ومستقرة بحسن النية يجوز نقل الملكية العقارية، وسيتم وضع الأمور المرتبطة بها في اللائحة التنفيذية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023.