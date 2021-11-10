برلماني: دفع الضريبة لن يكون شرطا لتسجيل المنزل في الشهر العقاري

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946، وكذلك قانون الضريبة على الدخل الصادر في عام 2005 «قرار تاريخي»، مبينا أن الدولة حلت هذا الأمر بعد بيروقراطية طويلة عانى منها الشعب.

السيسي تتدخل لحل أزمة تسجيل المنازل في الشهر العقاري

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تتدخل لحل أزمة قانون الشهر العقاري ووضع مدة نهائية وهي سنتين لذا اتخذت الحكومة قرارا للتسهيل على الشعب.

لا يوجد إلزام للمواطن لدفع الضريبة العقارية

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا يوجد إلزام على المواطن لأداء الضريبة العقارية وسيمكن المواطن تسجيل منزله دون دفع الضريبة العقارية لأنه تم الفصل بينهما.

لن توجد ضرورة لتسلسل ملكية المنزل

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه لن يتم أيضا وجود ضرورة لذكر تسلسل ملكية المنزل من أجل تسجيل في الشهر العقاري ولكن الدولة ستحارب أزمات التزوير والتلاعب في الأوراق، موضحا أن الشخص يمكن أن يقدم ما يثبت الحيازة المستقرة للمنزل أو العمارة من خلال وصولات النور وغيرها وسيتقدم إلى المحليات من أجل الحصول على الإفادة بالملكية، مؤكدا أن الأوراق ستكون على مسئولية الشخص المتقدم، وسيتعرض للمساءلة القانونية إذا كانت الأوراق مزورة.