الإحصاء: 357.9% زيادة في المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2020 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي:

- بلغت قيمة المبالغ المنصرفة مـن برنامج كرامة 11.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 2.5 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 357.9%.

- بلغت عدد الحالات المستـفيدة 1.2 مليون حالة عام 2020 مقابل 779.3 ألف حالة عام 2019 بزيادة بلغت 58.9%.

*وترجع الزيادة إلى تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات إلى برنامج كرامة.

المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعي:

- بلغت قيمة المبالغ المنصرفة مـن برنامج تكافل 45.7 مليار جنيه عام 2020 مقابل 9.8 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 365.9%.

- بلغت عدد الأسر المستـفيدة 2.2 مليون عام 2020 مقابل 1.7 مليون حالـة عام 2019 بزيادة بلغت 28.3%.

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي:

- بلغت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 3.4 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2018/2019 بانخفاض بلغ 42.3٪.

- بلغ عدد الحالات المستفيـدة 474 ألف حالة عام 2019/2020 مقابل 1.3مليون عام 2018/2019 بانخفاض بلغ 63.1 %.

ويرجع ذلك الانخفاض إلى دمج بعض الحالات لبرنامج كرامة.

التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي:

- بلغ إجمالي قيمة المعاشات 116.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقـابل 85.5 مليار جنيـه عـام 2018/2019 بزيادة بلغت 35.8%.

- بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.9 مليون حالة عام 2019 / 2020 مقابل 3.7 مليون حالة عام 2018 / 2019 بزيادة بلغت 3.8 %.

التامين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص:

- بلغت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتماعي على المنتفعين 7.8 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 6.1 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت 29.4 %.

- بلغ عدد الحالات المستفيدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 5 مليـون حالة عام 2019 /2020 مقابل 3.4 ملـيون حالة عــــام 2018/2019 بــزيــادة بــلــغـت 47.7%.

- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة للأرامل بالقطاع العام والخاص 2.1 مليار جنيه عام 2020 مقابل 1.7 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.7 %.

- بلغ عدد الحالات المستفيدة للأرامل 2.1 مليـون حالـة عــام 2020، مـقابـل 1.9 ملـيون حالة عام 2019 بزيادة بلغت 6.3 %.

- بلغت قيمة المعاشات للعاملين بالقطاع العام والخاص 6.9 مليار جنيـه عام 2020 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 29.8 %.

- بلغ عدد الحالات المستفيدة 2.6 مليون حالة عام 2020 وهو نفس العدد للعام السابق.

- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة للعاملين لدى انفسهم 881 مليون جنيــه عام 2020 مقابل 708 مليـون جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.4%.

- بلغ عدد الحالات المستفيدة 860.2 ألـف حالـة عام 2020 مقابل 784 ألف حالة عــام 2019 بزيادة بلغت 9.7 %.

النقابات العامة واللجان النقابية:

- بلـغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2020.

- بلغ عدد اللجان النقابية 1056 لجنة تضم 3.2 مليـون عضو عام 2020 مقابـل 1028 لجنـة تضم 3.9 مليون عضو عام 2019 بانخفاض بلغت 17.8% في عدد الأعضاء.

الوحدات المحلية:

- بلغ عدد الوحدات المحلية 1313 وحدة محلية والقري التي تخدمها 3362 قرية عام 2020.

- بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي تشرف عليها الوحـدات المحلية 61 مليون مستفيداً عام 2020 مقابل 56.3 مليون مستفيداً عام 2019، بزيادة بلغت 8.4 %.

الجمعيات الأهلية المعانة

- بلغ عدد الجمعيات الأهلية المعانة 3516 جمعية عام 2020 مقابل 3226 عام 2019 بزيادة بلغت 9%.

- بلغ عدد الأعضاء المشتركين 409.6 ألف مشـترك عام 2020 مقابل 459.3 ألف مشترك عام 2019 بانخفاض بلغ 10.8%.