«الإحصاء»: 17.7% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أغسطس 2021

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2021، وقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021، مقابل 3.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 17.7٪.

ارتفاع قيمة الصادرات بنسبـة 50.5%

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 50.5% حيـث بلغت 3.26 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: (عجائـن ومحضرات غذائيـة متنوعـة بنسبة 66.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.4٪، ملابس جاهزة بنسبة 35.5٪، أسمدة بنسبة 15.1٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أثاث بنسبة 0.9٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 5.5%، زيوت وراتنجات عطرية بنسبة 17.1٪، بذور زيتية وعلفية بنسبة 3.2٪).

ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 8.2٪

فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2٪ حيث بلغت 6.17 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 91.9٪، بترول خام بنسبه 30.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 18.6%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق، وأهمها: (مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 4.3٪، قمح بنسبة 30.5٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 5.3٪، لحوم بنسبة 43.5٪).