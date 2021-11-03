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محمود مسلم

الإحصاء: 11.06% ارتفاعا في الصناعات التحويلية خلال أغسطس 2021

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الوطن
02:06 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، الموافق 3 / 11/ 2021 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2021. 

وقد حدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي «ISIC Rev.4»، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري «لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013».

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخـراجية «دون الزيت الخام والمنتجــات البترولية» 116.60 خلال شهر أغسطس 2021 «أولي» مقابل 104.98 خلال شهر يوليو 2021 «نهائي» بنسبة ارتفاع قدرها 11.06%. 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

- صناعة الورق ومنتجاتة

بلغ الرقم القياسـي لصناعة الورق ومنتجاته 73.31 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 53.43 بارتفاع قدره 37.20%، وذلك بسبب الاستعداد لموسم المدارس. 

- صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية

بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.72 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث بلغ 104.26 بارتفاع قدره 16.75%، وذلك لزياده الطلب على الأدوية وتلبية احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

- صناعـة معدات النقل الأخرى  

بلغ الرقم القياسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 327.07 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 341.99 بنسبة انخفاض قدرها 4.36% وذلك يرجع إلى احتياجات السوق.

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