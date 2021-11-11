التخطيط: نتطلع للتنسيق مع الأطراف الفاعلة بأفريقيا لمواجهة تغير المناخ

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي التحالف الأفريقي للعدالة المناخية لأفريقيا، إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بتغير المناخ، وشارك في اللقاء، أحمد فتحي منسق التحالف الأفريقي للمناخ في مصر، ورئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو التحالف في مصر، وميثيكا موندا المدير التنفيذي للتحالف الأفريقي للمناخ، وأوجستين جامشا مدير السياسيات في التحالف الأفريقي للمناخ.

التنسيق المصري مستمر لمواجهة تغير المناخ

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد بحسب بيان، اهتمام مصر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، من خلال اتباع نهج تشاركي يضمن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والنساء وأعضاء البرلمانات وغيرهم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتطلع مصر للتنسيق مع الفاعلين كافة، بما في ذلك المجتمع المدني، في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل.

وتناول اللقاء استضافة مصر ممثلا عن القارة الأفريقية لقمة المناخ القادمة 27 في مدينة شرم الشيخ العام المقبل، وتطلع التحالف كممثل للمجتمع المدني الأفريقي لتنفيذ العديد من الأنشطة بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما تناول منسق التحالف في مصر التنسيق في تنفيذ أول فعاليات تحالف المناخ في ديسمبر من الشهر المقبل بالقاهرة، والذي يضم ممثلي التحالف في مصر وممثلي التحالف من العديد من الدول الأفريقية.

عام المجتمع المدني في مصر

وتحدثت النائبة أميرة صابر، عن كون العام المقبل هو عام المجتمع المدني في مصر، ومتوقع أن يمكن ذلك المجتمع المدني ويفتح بابا للفرص ولتسليط الضوء على دوره المحوري خاصة في قضايا البيئة والتغير المناخي.

كما تحدث المدير التنفيذي للتحالف، عن التطلع لبداية العمل مبكرا في مصر والتي تعتبر ممثل أفريقيا في استضافة قمة المناخ، مطالبا المجتمع المدني الأفريقي بالإعداد جيدا وإعلان خططه مبكرا، فحال عدم حدوث ذلك سوف يأتي من يضع لنا الخطط التي ننفذها داخل القارة الأفريقية.

وأعرب عن سعادته بتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجندة التنمية المستدامة، وحديثه عن أحقية الدول الأفريقية في الدعم والتنمية، موضحا أنّه من الجيد البداية المبكرة لإعلان استعداد أفريقيا لقمة المناخ المقبلة، وذلك من خلال الفاعلية التي سيتم تنفيذها في ديسمبر والعديد من الفعاليات التي ستأتي تباعا في مدينة شرم الشيخ، الذي سبق له حضور العديد من الاجتماعات في تلك المدينة الجميلة التي يرى انها دوما مستعدة لاستضافة الفاعليات الكبرى.

يذكر أنّ التحالف الأفريقي للعدالة المناخية لأفريقيا يمثل شبكة من ممثلي المجتمع المدني في 40 دولة أفريقية، ويهتم التحالف بالدفع بأولويات القارة فيما يتعلق بتغير المناخ، بما في ذلك الاحتياجات والظروف الخاصة للدول الأفريقية من واقع كونها الأكثر تأثرا بتبعات ظاهرة تغير المناخ.