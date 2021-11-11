لماذا أصبح العمل في الولايات المتحدة أسهل الآن؟.. تعرَّف على السبب

أتاح نقص العمالة في الولايات المتحدة أمام المتقدمين الذين جرى تجاهلهم لفترات طويلة الفرصة من جديد للحصول على وظيفة في الشركات الأمريكية، إذ باتت الشركات تتخلى عن المتطلبات الأساسية والتحقق من خبرة المتقدم للعمل، وحتى المؤهلات العلمية المطلوبة، وذلك من أجل العثور على المزيد من العمالة، وفقا لـ«وول ستريت جورنال».

الشركات تضع معايير جديدة للتوظيف

قامت الشركات الأمريكية بوضع معايير مختلفة للتوظيف، حيث يعتمد التوظيف القائم على المهارة حاليًا على أولوية التقدم وليس على الشهادات الجامعية أو المعتمدة من جهات رسمية، وعلى سبيل المثال ألغى متجر مستحضرات التجميل الشهير ذا بودي شوب في الولايات المتحدة متطلبات التحقق من الخبرة، وتحليل تعاطي المخدرات، أما شركة التأمين الصحي الأمريكية "سي في إس" فألغت شرط الحصول على شهادات الثانوية للمتقدمين لوظائف حديثي التخرج.

زيادة فرصة التوظيف لغير حاملي شهادات جامعية

ومنذ بداية جائحة كورونا، تراجعت القوة العاملة الأمريكية بالملايين، لكن هذه التغييرات من شأنها أن تفتح الباب أمام توظيف نحو 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحملون شهادات جامعية في السنوات الخمس المقبلة إذا استمر الاتجاه الحالي، حسبما يتوقع المحللون.

بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة

وأظهرت آخر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، عن نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من التوقعات في شهر أكتوبر الماضي، وكشفت وزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف الأخير، عن زيادة في الوظائف بالقطاعات غير الزراعية لترتفع إلى 531 ألفًا الشهر الماضي، وجرى تعديل بيانات سبتمبر2021 لتظهر توفير 312 ألف وظيفة بدلاً من 194 ألف وظيفة كانت معلنة.

تراجع البطالة في الولايات المتحدة

سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجعاً يصل إلى 4.6% خلال شهر أكتوبر الماضي، من 4.8% في شهر سبتمبر السابق له.