ارتفاع نسبة العمل عن بعد في أمريكا اللاتينية بسبب أزمة كورونا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ارتفاع نسبة العمل عن بعد في أمريكا اللاتينية بسبب أزمة كورونا»، حيث مرّ أكثر من عام ونصف العام على ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في قارة أمريكا الجنوبية، ورغم أنّ بعض البلدان في المنطقة خففت القيود المفروضة لمحاولة احتواء العدوى وانتشار الفيروس، إلا أنّ عددا كبيرا من الأمريكيين اللاتينيين ما يزالون ملتزمون بالعمل عن بُعد والإجراءات الاحترازية والوقائية.

59% من المستهلكين ما زالوا يعملون في المنزل

وأضاف التقرير: «أجرت مؤسسة رقمية استطلاعا للرأي يحلل تأثير الوباء على عادات المستهلكين الرقميين، حيث أظهر الاستطلاع أنّ 59% من المستهلكين مازالوا يعملون في المنزل، وأنّ 26% غادروا للعمل أو الدراسة بساعات مرنة، و16% عادوا بالفعل إلى روتين حياتهم الطبيعي».

وتابع التقرير، أنّ البرازيل وبيرو وتشيلي وكولومبيا من البلدان التي تجاوزت المتوسط الإقليمي، حيث يوجد أكثر من 60% من المستهلكين للإنترنت في المنزل، بينما في السلفادور يوجد نحو نصف المواطنين استأنفوا حياتهم الروتينية.

24% يفضلون العمل من المنازل بشكل كامل

وعن العودة إلى العمل من المكتب، أوضح التقرير أنّ الاستطلاع أظهر أنّ 24% يفضلون العمل من المنازل بشكل كامل، أما 49% فيميلون إلى الحصول على المزيد من الوقت للعمل عن بعد ثم يعودون إلى المكتب بعد انتهاء الوباء، و8% حريصون على عودة إلى العمل وجها لوجه.

وارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره أواخر عام 2019، إلى 229283642 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4705384 حالة.