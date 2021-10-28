كيف تفوز بفرصة عمل ضمن آلاف المتقدمين خلال ملتقيات التوظيف؟

تنظم العديد من شركات القطاعين الخاص والحكومي ملتقيات توظيف تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب بشكل مستمر، أمام مئات المتقدمين لجميع المؤهلات للشباب من ذوي الخبرة، ودونها في العديد من التخصصات.

وفي هذا الصدد، تقدم لك «الوطن» نصائح تمكنك من الفوز بوظيفة مناسبة لمؤهلاتك ضمن ملتقيات التوظيف، وفقًا لمصطفى حسن، مدير عام موقع «فرصنا» السابق.

نصائح قبل الذهاب لملتلقى التوظيف

- من الضروري أن تضع أهدافًا واضحة قبل الذهاب، فذهابك إلى ملتقى التوظيف يجعلك قادرًا على التعرف بشكل أكبر على طبيعة الشركة أو المؤسسة التي تعرض الوظائف، كما تجعلك على عِلم بإمكانية توافر فرص عمل بدوام كامل أو نصف دوام وطريقة التقدم للوظائف.

- يفضل أن تُجري بحثًا شاملًا عن الشركات المشاركة بالملتلقى التوظيفي، وتحديد أي منها ترغب في الالتحاق به، ثم تجمع المعلومات عنها من حيث طبيعة عملها، تاريخها، رسالتها، رؤيتها، قيمها، طبيعة العملاء، المنافسون، ثقافة العمل، الأولويات، مشروعاتها قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل، إذ يمكنك الاعتماد في هذه المعلومات على مواقع الشركات الإلكترونية سواء عبر «فيس بوك» أو «لينكد إن».

ترتيب الأفكار قبل طرحها

- يفضل أن تُرتب أفكارك قبل طرحها على مسؤول التوظيف بالملتقى، وتجنب الأسئلة العشوائية المفتوحة، التي تكون إجاباتها غير مفيدة، واحذر تكرار التي طرحت مُسبقًا من قِبل المشاركين الآخرين بالملتقى؛ إذ يُفضل أن تسأل ممثل الشركة عن طبيعة الوظائف التي توفرها الشركة والفرص التي يمكن أن تقدمها لك دونًا عن بقية الشركات.

- عليك تعديل سيرتك الذاتية بشكل يتناسب مع طبيعة الشركة أو الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها، ويفضل أن تحضر بعضًا من النسخ الإضافية من سيرتك الذاتية عند حضورك ملتقى التوظيف، خاصة إذا امتلكت اهتمامات وأهداف وظيفية مختلفة.

- يعد مظهرك العام واختيار ملابسك بعناية من أهم ما يمكن أن يُميزك عن غيرك للحصول على الوظيفة، لذا احرص دائمًا أن تعتمد على الملابس الرسمية أو شبه الرسمية، وتجنب الحضور بالملابس الكاجوال أو الرياضية، لتحافظ على الانطباع الأول لدى مسؤولي توظيف الشركات.

الحضور مبكرا لملتقى التوظيف

- احرص على الحضور مبكرًا لمتلقى التوظيف، لتستفِد بمقابلة أكثر نفعًا مع ممثل الشركة، قبل أن تستنزف طاقته بالكامل، بعد مقابلة العديد من المتقدمين خلال الملتقى.

- يجب أن ترتب طريقة تقديم نفسك جيدًا لممثل الشركة، وذكر خبراتك السابقة ومهاراتك، وتحديد ما إذا كنت طالبًا أو خريجًا، واستأذن في أخذ بطاقة تعريفية عن الشركة قبل الذهاب أو أكونت Linked In للتعرف بشكل أكبر على طبيعة الشركة.

- قبل مغادرة جناح ممثل صاحب العمل في ملتقى التوظيف، اسأله عن أفضل طريقة للتواصل بعد ملتقى التوظيف، وما إذا كان يريد منك إرسال بعض المعلومات الخاصة بك، وتجنب السؤال بشكل مباشر عن رقم للتواصل.