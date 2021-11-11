إيرانيون يحتجون على لقاح فيروس كورونا.. ومحافظة «قم» أقل نسبة للتلقيح

شهدت محافظة «قم» الواقعة شمال إيران، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مكاتب الحوزة العلمية بالمدينة، بعد أن أوصى معظم علماء الدين، بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمنع موجة جديدة من تفشي الوباء في البلاد، ما آثار احتجاج بعض الجاليات الدينية المتطرفة لعدم رغبتهم في تلقى اللقاح، وفقا لموقع قناة «روسيًا اليوم».

ارتفاع إصابات كورونا بإيران و«قم» أقل نسبة في اللقاح

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن محافظة «قم» تشهد أقل نسبة تلقيح بين المحافظات الإيرانية، كما سجل 7 آلاف و948 حالة إصابة، و135 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6 ملايين و 12 ألفا و408 إصابة مؤكدة، فيما جاء إجمالي الوفيات 128 ألف حالة وفاة، مضيفة أن إجمالي عدد اللقاحات التي جرى تطعيمها حتى الآن بلغ أكثر من 96 مليون جرعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «فارس».

وصرحت الوزارة، أن من بين المصابين الجدد بفيروس كورونا، جرى إدخال ألف و430 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لا يزال 3 آلاف و616 مصابا بالفيروس في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، وفى سياق متصل، لفتت وزارة الصحة إلى تعافي 5 ملايين و 643 ألفا و381 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

إيران تدرس شراء لقاحات «فايزر» من أمريكا

وقال رئيس لجنة التخطيط في البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، على هامش الاجتماع الـ48 للجنة المنعقد بالبلاد، أمس الأربعاء، إن إيران تدرس شراء لقاح فيروس كورونا من شركة «فايزر» الأمريكية، في حال ثبوت فعاليته في العلاج ضد الفيروس، حسب موقع قناة «روسيا اليوم».