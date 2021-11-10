كم يستغرق الشفاء التام من فيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، إنه بشكل عام لا يمكن تحديد الفترة التي يستغرقها المصاب بفيروس كورونا حتى يتم شفاؤه، لأن تلك الفترة تختلف من شخص لآخر، وذلك يتوقف على عدد الأمور، منها هل المصاب يعاني من أمراض مزمنة، هل هو مدخن، بالإضافة إلى نوع العلاج الذي قد أخذه المريض، بجانب سن المريض الذي يعد محورا أساسيا في تحديد فترة الشفاء.

ممارسات تسرع من عملية الشفاء من كورونا

أوضحت استشاري المناعة في تصريحات خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض الممارسات التي في حالة اتباعها تسرع من عملية الشفاء من فيروس كورونا منها الإسراع في تلقي اللقاح الخاص بالفيروس، والراحة التامة للمريض، والعمل على تعويض نقص الفيتامينات للجسم من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات بجانب الخضراوات، النوم الجيد.

عبدالوهاب: يجب الإكثار من شرب المياه أثناء الإصابة بكورونا

وتابعت أنه يجب الإكثار من شرب المياه، وفي حالة المريض المدخن يجب عليه الامتناع عن التدخين أو تقليل لأن التدخين يزيد من شدة الإصابة، موضحة أنه يجب على جميع المواطنين من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا.

نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

وأشارت عبدالوهاب، إلى بعض النصائح التي تقي أو تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، منها الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، يجب التعرض للشمس نصف ساعة يوميًا للحصول على فيتامين د، ضرورة تناول الخضراوات والفاكهة، تجنب الإفراط في تناول المياه الغازية.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

وشهدت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر حالة من الارتفاعات، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الثلاثاء، تسجيل 921 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وفاة 56 حالة جديدة. يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 339335 من ضمنهم 284366 حالة تم شفاؤها، و19186 حالة وفاة.