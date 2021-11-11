مستشار الرئيس يكشف عن دواء مصري لعلاج فيروس كورونا: يخضع للدراسة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن وجود لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا تجرى دراسته في التوقيت الحالي، وأوضح في حوار ينشر لاحقا لـ«الوطن» أن الدولة تتجه لإعطاء جرعة تعزيزية لبعض الفئات بداية من العام المقبل، وأن هناك بعض الشركات المحلية المصرية تعمل على إنتاج دواء فايزر لعلاج كورونا بجودة عالية جدا.

متحور «هيهي» الصيني

وعن الحديث عن متحورات فيروس كورونا ومنها متحور «هيهي الصيني»، أكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن المتحورات سمة أساسية في كافة الفيروسات وليس فيروس كورونا، وكل المتحورات التي أعلن عنها هي ليست الأخطر وجميع اللقاحات أثبتت فعالية تجاها، وأكثر المتحورات انتشارا هو متحور «دلتا بلس».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مصر دخلت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وعلى المواطنين ضرورة الالتزام أو الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وأهمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قلة الحركة أو الاحتكاك لحين تجاوزه مرحلة الذروة، ولا أحد يستطيع الحديث عن انكسار الذروة «كلها مجرد توقعات» ولكن انكسار الذروة يتوقف على مدى الالتزام بالتدابير الصحية وكذلك نسبة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.