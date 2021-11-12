درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر..أمطار في بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 26 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 26 18

بلطيم 26 17

مطروح 26 17

السلوم 25 18

سيوة 27 15

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 26 19

العريش 26 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 28 12

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 12

الطور 28 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 17

المنيا 28 18

أسيوط 27 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 17

أسوان 33 19

إدفو 32 20

أبو سمبل 32 20

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 21

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية على النحو التالي:

مكة 36 25

المدينة 32 24

الرياض 33 17

المنامة 30 24

أبو ظبي 32 22

الدوحة 32 24

الكويت 29 14

دمشق 19 08

بيروت 24 21

عمان 21 12

القدس 21 14

غزة 25 17

بغداد 25 10

مسقط 29 24

صنعاء 22 08

الخرطوم 37 22

طرابلس 22 15

تونس 23 12

الجزائر 18 13

الرباط 20 08

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيف خلال ساعات الليل الأولى، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، تكوّن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم-مطروح-الضبعة) على فترات متقطعة 30 % تقريبا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (حلايب- شلاتين- مرسى علم- أبو سمبل- أسوان) على فترات متقطعة 40: 50%.