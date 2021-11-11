الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية حتى الأحد المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط أمطار متوقعة غدا وبعد غد، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد مثل مطروح والسلوم، وقد تمتد للإسكندرية.

أمطار متوسطة ورعدية

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان نهى درويش ومحمود السعيد، اليوم الخميس، أن الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل مرسى علم وحلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل، وتستمر يومي الجمعة والسبت وتقل حدتها يوم الأحد المقبل.

الأمطار على القاهرة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على المحافظات الداخلية ولا سيما القاهرة، حيث تشهد استقرارا في الأحوال الجوية والأجواء مستقرة، لكن تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة فقط.

طقس اليوم

وأفادت بأن طقس اليوم يشهد أجواء خريفية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتعود حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 26 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 18

بلطيم 26 19

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 21

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 20

العريش 25 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 26 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 11

الطور 27 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 20

الفيوم 27 16

بني سويف 28 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 16

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 33 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 32 21

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21