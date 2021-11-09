الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق وتفاوت في درجات الحرارة (صور)

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعم جميع أنحاء البلاد، بتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

حيطة وحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة

ووجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح الضرورية خلال هذه الفترة للمواطنين، متابعة: «يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، ويجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر».

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، فيديو للشبورة المائية الكثيفة غرب النوبارية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع كالآتي:

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 27 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 24 18

السلوم 26 15

سيوة 26 14

بورسعيد 27 22

دمياط 28 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 20

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 11

نويبع 30 22

طابا 29 20

كاترين 27 12

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 20

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 34 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 34 21

الوادي الجديد 34 15

شلاتين 31 20

أبو رماد 29 20

حلايب 28 22

رأس حدربة 28 22