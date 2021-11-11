مدبولي: مجمعات الخدمات بالمحافظات نماذج مصغرة للحي الحكومي في العاصمة الإدارية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتفقد عدد كبير من المشروعات في محافظة الوادي الجديد اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في كل المحافظات.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية على هامش جولته في الوادي الجديد اليوم، إنه آخر مرة زار المحافظة كان حينها وزير إسكان، واليوم يشاهد إنجازا كبيرا على الأرض، وعددا كبيرا من المشروعات التي كانت مخططة وتم إنجازها، ويتم تنفيذ مشروعات بنية أساسية كبيرة.

نموذج مصغر للحي الحكومي في العاصمة الإدارية

ولفت إلى أن المجمع المتكامل للخدمات الحكومية الذي شاهده اليوم في الوادي الجديد هو نموذج مصغر للحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

وتابع: «هيبقى في كل محافظة نموذج مماثل بنفس طريقة الحي الحكومي بأحدث مستوى وتقنيات حديثة»، مشيراً إلى أن هذه المجمعات ستكون مربوطة مع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية إلكترونياً.