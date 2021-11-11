مدبولي يشهد افتتاح ممشى الدراجات و«واحة الحرير» في الوادي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع «واحة الحرير»، ومشروع الطحان، والتي تتضمن شتلات لعدد من الخضر، حيث يتمم المشروع زراعة 7500 فصيلة نخل سوي، ومعمل لتربية دودة القز، ومعمل لحل الحرير، وسوء وشتلات لمحاصيل مختلفة عالية الجودة.

مدبولي يفتتح مجمع خدمات المستثمرين في الوادي الجديد

وتفقد رئيس الوزراء منذ قليل، مشروع استزراع سمكي في المشروع، كما شهد افتتاح ممشى الدراجات في الوادي الجديد، وتفقد مشروع انشاء جامعة الوادي الجديد.

وافتتح رئيس الوزراء، مجمع خدمات المستثمرين في الوادي الجديد، ووصل إلى مقر المحافظة لعقد اجتماع مغلق مع نواب محافظة الوادي الجديد.