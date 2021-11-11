مدبولي يشهد افتتاح مضمار الدراجات بمدينة الخارجة.. تكلف 10 ملايين جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مضمار الدراجات بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، حيث أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنّ الوزارة نفذت مضمار الدراجات في مدينة الخارجة بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، في المسافة من مدخل جامعة الوادي الجديد حتى مدينة الخارجة بطول 6.3 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، كما ساهمت وزارة الشباب والرياضة بدعم قدره 5 ملايين جنيه، في إطار التشجيع لممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية.

أهداف إنشاء مضمار الدراجات

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنّ إنشاء المضمار يُسهم في نشر رياضة ركوب الدراجات بالمحافظة، ويتيح إقامة سباقات محلية بين أبناء المحافظة وسباقات ضمن الأنشطة القومية التي تنفذها الوزارة والسباقات الدولية، إضافة إلى الاستفادة من المضمار في المهرجانات والاحتفالات المتنوعة الخاصة بمحافظة الوادي الجديد.

المضمار مكون من جزأين خرساني هليكوبتر وأسفلتي

من جانبه، أوضح المهندس محسن مغربي، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أنّه جرى تقسيم المضمار عند إنشائه إلى جزأين، أحدهما من الخرسانة الهليكوبتر، والثاني من الأسفلت، مشيرا إلى أنّ المضمار الخرساني يصل من مفترق الطرق بمدخل مدينة الخارجة حتى حديقة المطار، حيث جرى تأسيس مسار المضمار من الخرسانة الهليكوبتر بسُمك لا يقل عن 15 سم، وعرض يبلغ 4 م، كما جرى تقسيم المضمار إلى حارتين عن طريق التخطيط بالدهانات الخاصة، بحيث تكون حارة مخصصة للذهاب وأخرى مخصصة للعودة.

وأشار مسؤول مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، إلى أنّ المضمار الأسفلتي يصل من حديقة المطار حتى المدخل الجنوبي لجامعة جنوب الوادي، وجرى تعديل المسار لكي يكون مناسبا وممتعا لسائقي الدراجات، مشيرا إلى أنّه جرى التأسيس على طبقة أساس سُمك لا يقل عن 20 سم، وتغطيتها بطبقة التشريب، ثم بطبقة أسفلتية بسُمك 5 سم وبعرض 5م، كما جرى تقسيم المضمار إلى حارتين بعرض 2.5 متر للحارة عن طريق التخطيط بالدهانات.