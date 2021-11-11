فصول لمحو أمية المرأة داخل المنازل بقرى مطروح.. «العلم نور»

أعلن عادل عبد المنعم مسلم، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة مطروح، عن وضع خطة لمحو أمية المرأة في قرى ونجوع مطروح، وفتح فصول جديدة في منازلهن بالتجمعات السكنية المختلفة، بالتعاون مع مجالس المدن وعمد ومشايخ القبائل وعواقل مطروح، للوصول إلى المرأة في عمق الصحراء، والعمل على محو أميتها.

فتح فصول محو أمية في مطروح

وقال مدير عام فرع تعليم الكبار في مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إنه جرى عقد اجتماع مع وجيه عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة الحمام، تم خلاله الاتفاق على فتح فصول محو الأمية عن طريق رؤساء القرى، وإعطاء تعليمات لرؤساء القرى لفتح فصول، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والاتفاق على منح إدارة الحمام لمحو الأمية مقراً ثابتاً خلال الأيام المقبلة، وعقد امتحان تنشيطى شهري، تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.

امتحان لمحو أمية 58 شخصاً في مطروح

وأضاف مدير عام تعليم الكبار بمطروح أنه جرى عقد امتحان محو الأمية، اليوم الخميس، بحضور 58 شخصاً من الرجال والسيدات بالحمام، كما تم تسليم شهادات للناجحين بامتحانات مسبقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازيه، وضمت اللجنة كلاً من هشام فوزي، وأيمن زكريا، وأيمن جورج، ومحمود الأسواني.

مكافآة 300 جنيه للمعلمين على كل ناجح

وأشار مدير تعليم الكبار بمطروح إلى أن هناك تحفيز للمعلمين والمعلمات بفصول محو الأمية، عبارة عن 300 جنيه على كل فرد ناجح، كما جرى اتفاق مع حنان خميس، بإدارة تنمية القرية في مدينة الحمام، لفتح فصول محو الأمية للمرأة داخل منازلهن، تحت إشراف جابر حجازي، مدير إدارة محو الأمية بالحمام، وعباس السعدني، وكيل الإدارة.