عاجل.. شيخ الأزهر يستقبل اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ملك البحرين يشكر الطيب على جهوده الخيرية

وأعرب ملك البحرين، خلال الاتصال، عن شكره على الجهود الخيرية، التي يبذلها فضيلة الإمام الأكبر في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، مشيدا بالدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية، ومواقفه الداعمة لقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

الإمام الأكبر يقدر مواقف مملكة البحرين

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواقفه في دعم قضايا العرب والمسلمين، وتقديره للمجتمع البحريني، الذي تميز على امتداد تاريخه بالتسامح والاعتدال والتعايش الإنساني بين مختلف الثقافات والأديان.