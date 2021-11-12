مذكرة لـ«الوزراء» لحل أزمة الأسمدة بعد ارتفاع أسعارها العالمية

قال المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية منتجي وموزعي الأسمدة، إن سوق الأسمدة العالمية تشهد ارتفاعاً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها، حيث بلغ سعر الطن في الأسواق الحرة 14 ألف جنيه للطن، بينما لا يزال يوزع في الجمعيات الزراعية في مصر بـ 3200 جنيه فقط، وهو فارق كبير أدى إلى وجود أزمة وفرة، وتسريب في السوق السوداء، وارتفاع بشكل مبالغ فيه على المزارعين، وهو أمر لا يصب في صالح الزراعة المصرية التي تعتمد على الأسمدة الأزوتية بنسبة كبيرة في الإنتاج الزراعي.

الخشن: مصر تنتج كميات من الأسمدة الأزوتية تكفي حاجة السوق المحلي

وأضاف «الخشن»، أنه بلغة الأرقام تنتج مصر كميات من الأسمدة الأزوتية تكفي حاجة السوق المحلي، حيث تستهلك مصر سنوياً ما يقرب من 15 مليون طن، بينما يتم إنتاج 22 مليون طن، لكن المشكلة تكمن في منظومة توزيع الأسمدة التي تقوم عليها الجمعيات الزراعية والتي لم يتم تحديثها منذ ستينيات القرن الماضي، وأصبحت لا تتماشى مع الواقع الحديث.

أزمة الأسمدة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المنتجات

وأكد أن أزمة الأسمدة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار المنتجات بشكل عام، ومن بينها الأسمدة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل، كاشفاً عن إعداد مذكرة تفصيلية بحلول واقعية توفر الأسمدة بسعر مقبول، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزير الزراعة، وهي في طور الدراسة.

وأوضح «الخشن»، أن المذكرة تنادي بتحرير سعر الأسمدة وعدم وجود سعرين لها، مع وضع ضوابط لدعم المزارع نقداً من صندوق دعم للزراعات الاستراتيجية الخمس، وهي القمح والأرز والقطن والذرة والبنجر والمحاصيل الزيتية، وتموله شركات الأسمدة عن كل طن يتم بيعه للمستهلك، على أن يحصل المزارعون على الدعم نقداً من الصندوق على الإنتاج.

وأشار إلى أن جميع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي مرتفعة في الأسواق الدولية، ومنها على سبيل المثال، الكبريت الزراعي الهام والضروري للزراعات، والذي ارتفع سعره من 80 دولارا للطن إلى 240 دولارا، ولا ينتج محلياً وتستورد منه مصر 1.5 مليون طن، وهو ما يستلزم ضرورة إصدار قرارات جديدة تشارك فيها كل الأطراف في مصر لإحداث التوازن في السوق من جديد.

وشهدت أسعار الاسمدة ارتفاعاً كبيراً في الأسواق وبلغ سعر شيكارة السماد الحرة 500 جنيه، واختفت الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية حيث تباع بـ175 جنيها.