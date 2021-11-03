«زراعة النواب»: منع المصانع من تصدير الأسمدة لحين توفير الحصة المحلية

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن شكاوى وردت من المزراعين بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث ارتفع سماد اليوريا إلى 850 دولارا بعد أن كان 400 دولار، ما أوجد رغبة لدى المصانع في تصدير منتجاتها بدلا من البيع في السوق المحلي، لذا عُقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة وقطاع الأعمال والبترول والبنك الزراعي المصري والجمعية الممثلة للمزارعين.

المصانع لم تلتزم بطرح نسبتها المقررة

وأضاف «الحصري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أزمة قلة الأسمدة لها أكثر من بعد، منها عدم التزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة لتوزيعه على الفلاحين، حيث كان يتم توريد نسبة أقل وهي لا تكفي.

منع التصدير لحين توفير النسبة المقررة

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الكروت الذكية يتم تسليمها للمزراعين، والذين لن يتسلموا حصصهم في الفترة المقبلة دون هذه الكروت، لافتا إلى وجود مشكلة تتمثل في عدم تسليم كل الكروت للفلاحين، والتي يصل عددها إلى 3 ملايين كارت، ما دفع إلى اقتراح توزيع هذه الكروت على الجميعات بدلا من وجودها في البنك الزراعي مع تقديم كل الفلاحين على الكارت للحصول عليه خلال 15 يوما، كما اقترحت اللجنة عدم السماح لأي مصنع بالتصدير إذا لم يسلم وزارة الزراعة 55% من الإنتاج المقرر توزيعه كل عام بحسب القانون.