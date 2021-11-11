الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2023

فازت دولة الإمارات باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» عام 2023، حسب تصويت جرى الخميس، لتلحق بذلك بمصر التي من المقرر أن تستضيف القمة عام 2022.

وجرى التصويت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 الذي اختتم في جلاسكو، الخميس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» عربية.

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة لبلاده بهذه المناسبة.

اختيار مستحق للإمارات

وكتب الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»، قائلا: «نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023. اختيار مستحق لدولتنا».

وأضاف: «سنضع كل إمكاناتنا لإنجاح المؤتمر، وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض».

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على «تويتر»: «يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ COP28 عام 2023».

فرصة لتعزيز حماية البيئة

واعتبر الشيخ محمد بن زايد أن تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى الترحيب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية.

وعبر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات على «تويتر»، عن الفخر بالموافقة على طلب الإمارات لاستضافة المؤتمر.

وأضاف الحساب الرسمي: «نتطلع للترحيب بوفود العالم على أرض الإمارات ولنعمل معا لتسريع وتيرة العمل المناخي. نجدد التزامنا بمواصلة العمل وفق نهج منفتح ونشارك العالم مسؤولية خلق مستقبل أكثر استدامة».

ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة الـ27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2022، نيابة عن قارة إفريقيا في مدينة شرم الشيخ.