مؤتمر قمة المناخ.. هل تختفي الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ارتبط اسم مدينة الإسكندرية المصرية بما يقال في مؤتمر قمة المناخ حول ارتفاع درجات الحرارة، حيث يجتمع ممثلو نحو 200 دولة في مدينة غلاسكو الأستكنلدية، على مدار أسبوعين، لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التغير المناخي، الظاهرة التي جعلت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

تحذير في مؤتمر قمة المناخ من اختفاء الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة

وبرز اسم الإسكندرية في مؤتمر قمة المناخ حول ارتفاع درجات الحرارة بعدما فاجأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الحضور بقمة المناخ بالحديث عن اختفاء الإسكندرية وشنغهاي وميامي، عند ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات.

وقال «جونسون» إن نهاية العالم أصبحت قريبة، وعملية ضخ الكربون في الهواء متسارعة، مؤكدا على جميع العالم بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير لمواجهة التغيرات المناخية.

أسباب مؤتمر قمة المناخ حول اختفاء الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة

وأكد رئيس وزراء بريطانيا في مؤتمر قمة المناخ ففيما يخص ارتفاع درجات الحرارة، أن ثمة مدن قد تختفي تماما في حال ارتفعت حرارة الأرض 4 درجة مئوية إضافية.

وتابع محذرا: «علينا ألا نتجاهل العلماء، ومع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 2%، سنعاني من نقص المحاصيل وزيادة الجراد، ومع ارتفاع الحرارة عن 5 درجات سنخسر مدنا مثل الإسكندرية وشنجهاي التي ستذهب تحت سطح البحر».

حلول مؤتمر قمة المناخ لعدم اختفاء الإسكندرية بمنع ارتفاع درجات الحرارة

ووفقاً لما تم مناقشته في مؤتمر قمة المناخ كحلول لعدم اختفاء الإسكندرية بمنع ارتفاع درجات الحرارة، قد تم التشديد على ضرورة التصدي للتغيرات المناخية وعدم هدر الفرص، مؤكدين الخبراء أن ذلك يتم من خلال ثورة خضراء لمواجهة التغيرات المناخية، والذي بدوره تعمل على إزالة الكربون من الهواء.

كل هذا تبعه تحذيرات أيضا من بيع السيارات التي تعتمد على الوقود حيث توقع رئيس الوزراء البريطاني أن بيع تلك السيارات سينتهي بحلول 2030، وذلك كأحد أبرز الحلول التي وضعها مؤتمر قمة المناخ لعدم اختفاء الإسكندرية بمنع ارتفاع درجات الحرارة.