تشييع جنازة المبتهل الديني سلامة الريدي ببني سويف عقب صلاة الجمعة

يشيع أهالي محافظة بني سويف، عقب صلاة الجمعة، اليوم، جنازة القارئ والمبتهل الديني سلامة الريدي، أحد أشهر المبتهلين والمنشدين بالمحافظة، من مسقط رأسه بمركز إهناسيا، عقب وفاته بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عامًا.

نشأة الشيخ سلامة الريدي

وولد الشيخ سلامة الريدي عام 1940، بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وكف بصره وعمره 4 سنوات، حيث حَفِظ القرآن الكريم في سن مبكرة، واشتهر بالصوت الجميل في قريته وذاع صيته في القرى المجاورة إلى أن وصلت شهرته باقي محافظات صعيد مصر.

اعتماد الشيخ سلامة الريدي مبتهل بالإذاعة المصرية

جرى اعتماد الشيخ سلامة الريدي، مبتهلا دينيًا بالإذاعة المصرية في عام1998، وكانت أول إذاعة له على الهواء في شعائر صلاة الفجر بمسجد صلاح الدين الأيوبي بحي المنيل بالقاهرة، حيث شارك بالتسجيل في الأمسيات الدينية في إذاعة القرآن الكريم إلى جانب اذاعاته الخارجية على الهواء في المناسبات الدينية وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات.

وحاول «الريدي»، اعتماده كقارئ للقرآن بالإذاعة في نهاية الستينيات، إلا أنه لم يوفق في الاختبارات رغم إعجاب الشيخ محمود الحصري به ومطالبته له بالتقدم لاختبارات الإذاعة، قبل أن يعاود التقدم في عام 1998 ولكن في الابتهال الديني.

حزن بمسقط رأس الشيخ سلامة الريدي لوفاته

وعم الحزن مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، بعد إعلان وفاة الشيخ سلامة الريدي الذي كان يُعد القارئ والمبتهل الديني الأول لهم، حيث تحولت صفحات «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي.