رئيس «معلومات تغير المناخ»: تكاثر السحب الممطرة على الصعيد وجنوب سيناء

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع تكاثر السحب الممطرة على سوهاج وقنا ومناطق من جنوب سيناء ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ناتج من الهواء الهابط من أسفل السحابة، مطالبًا بتوخي الحذر وعدم الانتقال بين المحافظات حتى تستقر الأحوال.

تساقط «كرات الثلج» على أسوان

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسوان تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث تساقط الثلوج «كرات الثلج»، وهي عبارة عن كتل غير منتظمة من الجليد، تسمى كل منها حجر البرد.

وأوضح«فهيم»، أن حبيبات الجليد تسقط بشكل عام في الطقس البارد، بينما يتم منع نمو البرد بشكل كبير أثناء درجات حرارة السطح الباردة، ويتراوح قطرها من بضعة ميليمترات إلى عدة سنتيمترات، ويتشكل البرد في الغيوم الركامية عادةً في الموسم الدافئ وأثناء العواصف الرعدية نتيجة تجمد قطرات المطر التي تشكل نواة لحبات البرد تنمو عليها طبقات من الجليد؛ وتتشكل حبات البرد الكبيرة بوجود تيارات هوائية صاعدة تمنع سقوط الحبات الصغيرة.

رحلة تشكل البرد

وأشار إلى أن رحلة تشكل البرد تبدأ بدفع الرياح بخار الماء الناتج عن المسطحات المائية إلى أعلى، ليتكاثف هذا البخار على شكل قطيرات صغيرة جدا، ولتشكل ما يعرف بــ«الغيوم الركامية» التي تتكون على ارتفاع منخفض من سطح الأرض، ثم تواصل الرياح في دفع الغيوم الركامية إلى أعلى حتى تصبح على مسافة عدة كيلومترات من الأرض، حيث تأخذ الغيوم شكل الجبال في السماء كلما ارتفعت إلى أعلى وقلت بالتالي درجة الحرارة.

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة: «في هذه البيئة على وجه التحديد، بين ما يمكن أن نطلق عليه (الغيوم الجبلية)، ووسط حرارة تقترب من الصفر، تتشكل حبات البرد من بخار الماء المتكثف داخل الغيوم، حيث يتكتل مشكلا هذه الحبيبات الصغيرة».