«الأرصاد» تكشف عن خريطة سقوط الأمطار.. غزيرة تصل لرعدية في بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كل أنحاء البلاد، إذ تتوقع الهيئة سقوط أمطار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، تصل لرعدية في بعض الأحيان، فضلا عن تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق، مشيرة إلى أن الطقس يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة نهارا على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون حارا على جنوب الصعيد أثناء النهار، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا، وحتى الساعة السابعة صباحا، على بعض الطرق.

خريطة سقوط الأمطار

وتابعت الهيئة: «هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد (حلايب، شلاتين، مرسى علم، أسوان، أبو سمبل) على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ50% تقريبا، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، الضبعة)، على فترات متقطعة تصل لـ30% تقريبا، غدا الجمعة الموافق 12 نوفمبر».

فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح)، على فترات متقطعة تصل لـ30% تقريبا، وذلك يوم السبت، 12 نوفمبر، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، وأقصى جنوب الصعيد (نويبع، سانت كاترين، الأقصر، أسوان، أبو سمبل)، على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحيانا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب، شلاتين، مرسى علم)، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ60% تقريبا، وتصل حد السيول على حلايب وشلاتين.

أما عن فرص سقوط الأمطار خلال الأحد المقبل، أوضحت الأرصاد، أن الأمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة تصل لـ30% تقريبا.