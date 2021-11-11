اخبار البحر الأحمر.. ظهور الحوت وزوجين لعروس البحر واستعدادات الأمطار

شهدت محافظة البحر الأحمر عدداً من الأحداث الهامة خلال الساعات الماضية، يأتي على رأسها ظهور الحوت الأحدب بشواطئ مرسى علم، وظهور جديد لزوجين لعروس البحر بشواطئ الغردقة، عقب ساعات من رصد نفوق لعروس البحر في سفاجا، فيما استعدت محافظة البحر الأحمر لتوقعات سقوط الأمطار على مدن جنوب المحافظة، خلال الساعات القادمة طبقآ لتوقعات مركز التنبؤ بالأمطار.

ظهور الحوت الأحدب بشواطئ مرسى علم

تلقت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر إخطاراً من عدد من الغواصين، بظهور لـ«الحوت الأحدب»، في منطقة «صمداي» بشواطئ مرسى علم جنوب البحر الأحمر، وذلك أثناء رحلة بحرية، ويبلغ طوله حوالي 5 أمتار، ورصده عدد من الغطاسين على سطح المياه، حيث ظهر لعدة ثوان، وسرعان ما غاص في أعماق المياه، وسط دهشة وإعجاب السائحين.

وأكد مسؤول في محميات البحر الأحمر لـ«الوطن» أن فرق البحث تجري متابعة للحوت، لمعرفة نوعه، وتحديد خط سيره، وإخطار الجمعيات العاملة في البيئة البحرية برصده ومتابعته، خوفاً من وقوعه في شباك الصيادين.

ظهور خاص لزوجين من عروس البحر فى الغردقة

وتلقت جمعية الانقاذ البحري بالبحر الأحمر بلاغ بظهور جديد لزوجين من عروس البحر، على شواطئ الغردقة، وهما يتجولا معاً قبالة سواحل جزيرة «مجاويش» بالغردقة، في انسياببة وهدوء تام يدل على استمتاعهما بالسباحة في مياه البحر الأحمر، في مؤشر على تعافي البيئة البحرية.

سبب ظهور زوجين لعروس البحر في الغردقة

وأوضح حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، أن سبب ظهور عروس البحر فى تلك المنطقة على وجه الخصوص، لأنها غنية بالأعشاب البحرية، التي تُعد الغذاء المفضل لعروس البحر، وظهورهما في ذلك الوقت يدل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها تماماً.

البحر الأحمر تستعد للأمطار المتوقع سقوطها غدآ

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقع سقوطها غداً الجمعة، وذلك طبقآ لنماذج التنبؤ بالامطار بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، بسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مدن جنوب البحر الأحمر.

استعدادات البحر الأحمر لسقوط الأمطار

ومن جانبه، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليمات إلى رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخي الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.