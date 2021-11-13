طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة وسيولة مرورية على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، بعد حالة من استقرار الأحوال الجوية.

انعدام الشبورة

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية، لعدم وجود أي شبورة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانتشرت الأكمنة المرورية والارتكازات على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، و«الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، لمتابعة الحالة المرورية.

وبحسب المصادر الأمنية والطبية، فإن الطرق لم تشهد أي حوادث في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فيما انتشرت سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.

وفّعل مرفق إسعاف الإسماعيلية خطة الطوارئ في كل أرجاء المحافظة منذ السبت الماضي، مع بدء سوء الأحوال الجوية.

خطة الطوارئ 24 ساعة في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في كل المراكز والمدن، بالتزامن مع سوء حالة الطقس اليوم التي ضربت بعض المحافظات.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتشكيل غرفة عمليات مركزية، على أن تضم المحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديرية أمن الإسماعيلية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة بالإسماعيلية وشركة كهرباء القناة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأمر اللواء شريف بشارة بسرعة التعامل والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، كما راجع بشارة خطة انتشار السيارات لرفع المياه حال سقوط أي أمطار سواء داخل المدينة أو المراكز والمدن.

كما كلف محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة استكمال رفع حالة الطوارئ لحين استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.