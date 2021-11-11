طقس الإسماعيلية اليوم: مشمس دافئ وتحذيرات من هطول الأمطار غدا

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، طقسا معتدلا في الساعات الأولى من الصباح علي المدينة والمراكز والقرى، تخللته شبورة خفيفة على الطرق السريعة والصحراوية.

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية منذ فجر اليوم وحتى الساعات الأولى من الصباح لعدم تأثير الشبورة على الرؤية نهائيا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس متقلب يبدأ غدا الجمعة.

خدمات أمنية على الطرق

وانتشرت الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والصحراوية إضافة إلى ارتكازات سيارات الإسعاف للتدخل السريع، وناشد رجال المرور المواطنين بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوز السرعات على الطريق لتفادي وقوع أي حادث، كما طالب رجال المرور المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور في الساعات الأولى من الصباح لعدم تعريض حياتهم للخطر.

تحذيرات من طقس غد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس متقلب يبدأ من غد الجمعة مع احتمالية سقوط أمطار على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره.

من جهة أخرى، أُصيب شخصان بكسور وإصابات مختلفة في أنحاء الجسم جراء تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بدائرة قسم أول الإسماعيلية، وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة رقم 2657 مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية في منطقة الجامعة القديمة

نُقل المصابون إلى المستشفى ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الإسعاف «محمود السيد عبدالمنعم، 21 سنة، مقيم بمدينة المستقبل ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليسري وسحجات وكدمات بالجسم، كما أصيب أحمد فولي فتحي، 19 سنة، مقيم بمنطقة حي السلام التابعة لدائرة قسم ثان الإسماعيلية، باشتباه كسر بالساق اليسري سحجات و كدمات بالجسم».