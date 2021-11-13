خطوات تحديث بطاقة التموين 2021.. يشترط تسجيل رقم المحمول على «دعم مصر»

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، على تحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم، لذا طالبت الوزارة من المواطنين تحديث بطاقة التموين 2021، من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول، وذلك في إطار استكمال تحديث قواعد بيانات المواطنين المسجلين على منظومة الدعم التمويني، والتي تهدف إلى إيصال الدعم فقط لمستحقيه وحذف غير المستحقين.

ويتطلب من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، إتمام تحديث بطاقة التموين 2021، من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر، ضمن خطة الوزارة لتحديث قاعدة البيانات.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2021

1- تصفح موقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على أي خدمة تموينية متاحة عبر الموقع والتي تتطلب إدخال رقم الهاتف المحمول أولا.

3- النقر على أيقونة إعادة إرسال الرقم السري.

4 – يتطلب ذلك كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

5 – كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.

6- الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

وبإتمام هذه الخطوات، يتم إرسال الرقم السري لبطاقة التموين المحدثة عبر رسالة نصية يتم إرسالها إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم تدوينه ضمن بيانات بطاقة التموين.

منظومة دعم الخبز والتموين في مصر

يبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة المالية الأخيرة ما يقرب من 89 مليار جنيه دعما للمواطنين، مقسمين إلى 38 مليار جنيه قيمة دعم التموين، و51 مليار جنيه قيمة دعم الخبز، وذلك لتوفير احتاجيات 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم، و64 مليون مواطن مستفيد من التموين، حيث يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد، و25 جنيها كل شهر بدءا من الفرد الخامس المقيد على البطاقة، حيث يحصل من خلال هذا المبلغ على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميا هي حصة المواطن من الخبز المدعم.