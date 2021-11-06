خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم عبر موقع «دعم مصر»

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرصة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني للاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، كخدمة من بين عشرات الخدمات التي تقدمها وزارة التموين عبر موقع «دعم مصر».

ويشترط موقع «دعم مصر»، خلال تنفيذ خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، أن يكون صاحب البطاقة هو من يستعلم عن بيانات البطاقة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من موقع دعم مصر

- تصفح موقع دعم مصر من هنا .

- اختيار أيقونة استعلام عن مكاتب التموين من هنا .

- كتابة اسم المستخدم.

- كتابة كلمة المرور.

- ثم اختيار نوع الاستعلام.

- النقر على كلمة «اعرض»، لتظهر بيانات البطاقة التموينية بالاسم.

منظومة الدعم التمويني

وتشمل منظومة الدعم التمويني 64 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم، وتختلف حصة بطاقة التموين باختلاف عدد الأفراد المقيدين بها، حيث تحصل البطاقة ذات 4 أفراد على دعم من الدولة 200 جنيه شهريا، فيما تحصل البطاقة 3 أفراد على دعم 150 جنيها شهريا، أما البطاقة فردان فقط فتحصل على دعم 100 جنيه شهريًا، في حين تحصل البطاقة فرد واحد 50 جنيهًا شهريًا.

وحصة المواطن شهريًا يتم صرفها في صورة سلع تموينية شهرية تبدأ بالسلع الأساسية (الزيت والسكر والأرز)، ثم يختار المواطن بباقي قيمة الدعم المخصص له ما يلزمه من بين 28 سلعة أساسية أخرى تضخها وزارة التموين لمنافذ صرف السلع.

منافذ صرف التموين الشهري

ويبلغ عدد منافذ صرف السلع التموينية التي تصرف التموين الشهري للمواطنين، 38 ألف منفذ بدال تمويني، و6 آلاف و300 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي منتشر على مستوى المحافظات، حيث تضخ المجمعات الاستهلاكية 1200 سلعة متنوعة ما بين سلع غذائية وغير غذائية ومنظفات ولحوم مجمدة بأسعار مخفضة لجميع المواطنين سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير المقيدين بمنظومة الدعم.