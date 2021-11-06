موقع دعم مصر يحدد طريقة معرفة أفراد بطاقة التموين

حدد موقع دعم مصر، طريقة معرفة أفراد بطاقة التموين، وذلك ضمن عدة خدمات تموينية يوفرها الموقع للمواطنين إلكترونيا تسهيلا عليهم.

ومن خلال تصفح موقع دعم مصر، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، يلاحظ المواطن أن الموقع يوفر خدمة معرفة أفراد بطاقة التموين، حيث أنه من خلال معرفة أفراد البطاقة، يتمكن المواطن من معرفة حصة الخبز والسلع المخصصة للبطاقة.

طريقة معرفة أفراد بطاقة التموين من موقع دعم مصر

** تصفح موقع دعم مصر من هنا.

** اختيار أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

** الضغط على خانة «استعلام عن صرف البطاقة».

** كتابة رقم البطاقة التموينية.

** تحديد المحافظة التابع لها.

** الضغط على «دخول».

** سيتم فتح صفحة بيانات المستخدم ليقوم بإدخالها جميعًا، ثم يتم الضغط على «عرض».

** يعقب ذلك ظهور كل تفاصيل البطاقة التموينية للمستخدم شاملة عدد الأفراد المسجلين بالبطاقة.

حصة أفراد بطاقة التموين

يعتبر أفراد البطاقة التموينية هي المحدد الرئيسي لحصة ومستحقات البطاقة، حيث أن كل بطاقة تموينية تختلف حصتها بناء على عدد أفراد.

حصة البطاقة التموينية

- 2 كيس أرز لكل بطاقة تموين يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- 4 زجاجات زيت لكل بطاقة يصل عددها 4 أفراد.

- 2 كيس سكر لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصى بحسب احتياجاته.

- 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة.

- فيما تحصل البطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد على كيس أرز واحد فقط، و2 كيس سكر لكل فرد، وأيضا 3 زجاجات زيت.

وتتيح وزارة التموين، للمواطنين الأحقية في صرف التموين الشهري للمواطنين طوال أيام الشهر، بداية من اليوم الأول للشهر وحتى نهايته، وتفتح منافذ صرف السلع التموينية أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لاستقباب المواطنين في صرف الحصص والمقررات الشهرية لهم.