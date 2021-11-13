أزهري يرد على صاحب فتوى «الجن الحرامي»: «الشيخ اللي يقول كدا يبقى لص»

أثار تصريح الداعية محمد أبو بكر، بأنه يمكن للجن أن يسرق المال والذهب والأطعمة، حالة من الجدل لدى الناس.

وردَّ على ذلك الشيخ خالد الجمل، الداعية الأزهري، والخطيب بوزارة الأوقاف، قائلًا: «من يسرق المال هم اللصوص ومن يدَّعي أن الجن يسرق المال، فهو شريك لهولاء اللصوص لأنه بما يقوله هذا يشجع اللصوص على السرقة والاختلاس وغير ذلك بحجة أن الجن هو الذي يفعل ذلك وهنيئًا لكل لص يسرق ويختلس من عمله ثم يقول (مش أنا اللي سرقت ده الجن هو اللي سرق حتى اسألوا الشيخ فلان هو بيقول كدا)».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الجن من مخلوقات الله ومنهم المؤمنين ومنهم القاسطون وهذا أمر لا خلاف فيه، حيث قال تعالى: « وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا» (الجن: 14).

الجن لا يستطيع السرقة أو إحراق المنازل

وأشار إلى أن ما يدَّعيه البعض من قدرة للجن وقوة لهم على تغيير الأحداث من سرقة أو اختلاس أو إحراق منازل أو غير ذلك من أمور خرافية، فهذا أمر غير موجود وليس في دين الله، وأن من يريد التأكد من ذلك يذهب إلى كتاب الله ويقرأ سورة الجن ويسأل أهل الفقه عن دلالات المعاني بالآيات الكريمة وينظر كيف قال الله عنهم في كتابه.

وتابع: لعلي أفاجئ الشيخ الذي قال إن الجن يستطيع أن يسرق ويحرق ويعلم الأمور الخفية بهذه المعلومة «هي أن إدراك الجن وقدرته محدودة للغاية بل وأقل من قدرات إدراك أطفال البشر، فلو أن رجلًا نام أو مات وهو جالس أمام الأطفال مثلا فإنهم يمكن لهم أن يُلاحظوا هذا رغم ذكاءهم المحدود في طوره الأول ولكننا نفاجأ أن القرآن يحكي لنا أن الجن لا تسعفه قدراته في معرفة أبسط الأمور، ففي سورة سبأ يقول تعالى إن الجن لم يلحظ موت سيدنا سليمان أمامهم إلَّا بعد سقوطه على الأرض.

قال تعالى: « فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ» (سبأ: 14).

انعدام قدرة الجن وسلطانه على الناس

وأوضح أنه قد انعدمت قدرة الجن وسلطانه على الناس، بعد نزول المعوذتين على رسول الله وانتهاء قدرته على بني البشر كرامة لسيد البشر وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن هذا ما تعلمه من كتاب الله ولكن ما يزال هناك البعض ممن يصر على أن الجن يُمكنه أن يسرق أموال من المنازل بمهارة وقدرة لا تُدركها عقول البشر وأن يحرق البيوت وأن يفعل الأفاعيل، والقرآن يُعلمنا أنه لم يستطع أن يعرف أن سيده سليمان رضي الله عنه قد مات وهو جالس أمامه.

وحذّر الجميع من الانسياق خلف تلك الآراء التي لا تستند إلى أي فقه أو عقل، مطالبًا مؤسسات الدولة المعنية بالتصدي بحزم لمثل تلك التصريحات غير المسؤولة من قبل البعض، خصوصًا ممن يحاولون هدم تلك الجهود الدائمة لمؤسسات الدولة المختلفة لرفع الوعي العام للناس في جميع المجالات وأهمها الخطاب الديني.

وكان الداعية محمد أبو بكر، قد ذكر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أمس، أن الجن قد يسرق المال والذهب والطعام من المنازل.ط، وهو ما أثار جدلا حول حقيقة ذلك.