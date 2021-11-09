فريدة الشوباشي ترد على مبروك عطية بشأن ضرب الزوجات: وسيلة العاجز

علقت الكاتية الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، على تصريحات الشيخ مبروك عطية، عن ضرب الزوجات، قائلة «وفيها إيه لما الزوجة تضرب الزوج مثلما يفعل، والزوج اللي يضرب زوجته يستحق الدبح»، مؤكدة أن الضرب وسيلة العاجز الضعيف ويحمل جزءا من التوحش الذي لا تقبله الإنسانية.

ضرب الأطفال

وأضافت الشوباشي، في تصريح خاص، أنها تميل إلى الإقناع، وأن أي خلاف يمكن الوصول إلى حل له عن طريق الإقناع فالله خلقنا جميعا مختلفين ولم يكرهنا حتى على اعتناق دين معين فقال: «لا اكراه في الدين»، فلا يصح لبشر مثلي أن يجبرني علي اعتناق فكر معين أو فعل شيء معين دون قناعتي التامة به.

واستطردت الشوباشي حديثها قائلة «يجب أن يصدر تشريع يُعاقب الزوج المتعدي على زوجته بالضرب، ويكون العقاب بالحبس لأن الضرب كما ذكرت فعل بشع يجب القضاء عليه وأنا أيضا ضد فكرة ضرب الأطفال لأن هذا لا يساعد في تنشأتهم تنشئة صحيحة، ولكن يجب اتباع أساليب إقناع مناسبة لهم مما يصقل من شخصياتهم».

تعدد الزوجات

وقالت الشوباشي، أيضا، إنها ضد فكرة تعدد الزوجات، وذكرت أنه من الافتراء على كتاب الله لأن الله سبحانه وتعالي قال «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة». وقال «ولن تستطيعوا أن تعدلوا»، فاشترط الله سبحانه وتعالي التعدد بالعدل، وأيضا أوضح في كتابة العزيز أن لا أحد يستطيع العدل بين الزوجات حال التعدد.

حقوق المرأة

وجاء ذلك ردا علي تصريحات الشيخ مبروك عطية، خلال رده على متابعيه، عبر لايف، على صفحته الرسمية «فيس بوك»، وقال «وفيها ايه لما يضربك»، مما آثار جدلا واسعا وسخط الكثيرين واعتراضات ممن يدعون لحقوق المرأة، وقد تقدم بعض النواب بمجلس النواب المصري بمشروع قانون يحدد ويغلظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته.