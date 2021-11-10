مبروك عطية لفتاة تحرّش بها والدها: دافعي عن نفسك واجري

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنّ معصية الله لا علاقة لها ببر الوالدين، وأنّ الوالد الذي يتحرش بابنته «فاسق» وخارج عن نظام الجماعة، وعن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وخارج عن الدين، وذلك ردًّا على سؤال متابعة له، حيث قالت: «بابا بيتحرش بيّا، وبيطلب مني أطاوعه من باب البرّ بيه».

عطية: من يتحرش بابنته فاسق

وأضاف عطية، في بث مباشر عبر قناته على يوتيوب: «كلمة بابا وكلمة والدي تثير في النفس معني الأبوة والوقار والبعد عما حرم الله، وهذا الرجل صار بلا فطرة سليمة ولا دين سليم»، مؤكدا أنّ الله سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصيته ضمن بر الوالدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وتابع الداعية الإسلامي، مخاطبا الفتاة: «باباكي لما ييجي جنبك تفري منه فرار، وتدافعي عن نفسك، لأنه لم يصبح بابا في هذه الحالة، بل حيوان»، كما نصح الفتاة بالحرص الشديد في التعامل مع والدها: «أبوكي لما يتحرش بيكي يبقى أجنبي وميقربلكيش، وتدافعي عن نفسك، وبكده تبقي أمّة الله».

شاب أخطأ مع حماته

وكان الدكتور مبروك عطية، تلقى سؤالا في وقت سابق، من شاب قال إنّه يريد التوبة بعد أن أخطأ مع حماته، وأنّه ندم على ما فات، وأجاب عليه قائلا، بأنّه يجب أن يقرر عدم العودة إلى ما يريد أن يتوب عنه، فالتوبة تكون بالندم على ما فات، والإصرار على عدم العودة إليه في ما هو آت.

وتابع الداعية الإسلامي: «أنت اعترفت بالخطأ وكل ابن آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرر لا يُزال بضرر)، فلو عايز تطلق بنتها وتسيب الجمل بما حمل، كده أنت أوقعت الضرر على زوجتك، عشان تسيب البيت وتمشي، مينفعش، الحل حماتك تسيب البيت وتمشي».